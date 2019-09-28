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Общество

МВД предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете

МВД России предложило наказывать за оскорбления полицейских в интернете. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить «неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции» от распространения в интернете «сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

В министерстве предлагают административно наказывать юридических и физических лиц, а также сотрудников правоохранительных органов за распространение информации, «выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации».

Авторы законопроекта рассчитывают, что изменения вступят в силу к январю 2020 года, говорится в пояснительной записке к документу.

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