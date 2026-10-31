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Общество

«Это даёт нам силы»: спасённый в гдовском центре аист вернулся через три года

Окольцованный белый аист по кличке Радовеж, которого три года назад птенцом передали в реабилитационный центр «Дом белого аиста» в Гдовском районе Псковской области, вернулся к месту выпуска спустя три года. О счастливом событии рассказали в группе аистиного центра в соцсети «ВКонтакте».

Радовеж, 1 июля 2026 года. Фото Марины Сиденко из группы «Дом белого аиста»

«К нам вернулся аист, который три года назад попал в «Дом белого аиста» крошечным пуховым птенцом. Это Радовеж», – говорится в сообщении.

Птенца нашли под гнездом 4 июня 2023 года в деревне Радовеж Батецкого района Новгородской области. Через два дня, 6 июня, местная жительница Юлия с семьёй приехала в аистиный центр и передала птенца: на момент передачи ему было примерно 17 дней. В центре отметили, что Радовеж быстро рос, одним из первых начал летать и в августу покинул центр в числе семи старших аистят.

Радовеж, 3 июня 2023 года. Фото Юлии Мижевой из группы «Дом белого аиста»

Спустя три года в начале июня сотрудники обратили внимание на взрослого окольцованного аиста. Как рассказали в центре, птица выглядела грязной: по словам сотрудников, все аисты прилетают из Африки грязными. Сначала они подумали, что это другая птица, однако позднее задались целью сфотографировать кольцо на ноге, прочитали надпись и установили, что это Радовеж. О новости Юлии сообщили одной из первых.

«Сейчас Радовеж должен быть в Африке. Будем надеяться, что он успешно достиг мест зимовки», – добавили в центре.

По словам представителей «Дома белого аиста», этот случай подтверждает целесообразность реабилитации диких птиц, поскольку скептики считают выращенных людьми аистят нежизнеспособными в природе. В центре подчеркнули, что такие истории «дают силы, побуждают работать дальше во благо птиц и людей».

Ранее сообщалось, что спасённый в «Доме белого аиста» Лучик вернулся и создал пару. Узнать, как помочь аистиному центру, можно в группе «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

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