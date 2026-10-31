Госархив показал советские рецепты квашеной капусты из Великих Лук

16:50, 31 октября 2026, ПАИ

Рецепт квашеной капусты 1988 года опубликовал Государственный архив Псковской области в своём официальном telegram-канале.



Фото: Государственный архив Псковской области



Фото: Государственный архив Псковской области



По данным архива, сегодня насчитывается около тысячи рецептов квашения капусты. Ранее её квасили, пересыпая мелко нашинкованные листья мукой и добавляя тмин и клюкву, что ускоряло брожение. В «Домострое» большая часть – о хранении капусты и о приготовлении блюд с квашеной капустой, например постных и скоромных щей.

Архив представил несколько вариантов – два классических и один рецепт квашеной капусты с хреном и свёклой. Рецептура предполагает приготовление 100 кг капусты, поэтому ингредиенты стоит рассчитывать исходя из количества домочадцев и гостей, отметили в госархиве.