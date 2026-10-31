Врач-дерматолог предупредила об опасности горячего душа

15:22, 31 октября 2026, ПАИ

Врач-дерматолог Юлия Галлямова предупредила об опасности принятия душа с очень горячей водой для детей, пожилых людей и пациентов с сухой или склонной к атопии кожей. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам эксперта, горячая вода разрушает липидный жировой слой и смывает микробиом, который формирует местный иммунитет кожи. У перечисленных групп защитные функции и так ослаблены, а добавление моющих средств в горячую воду окончательно лишает кожу возможности восстанавливать собственную защиту.

Если избежать горячего душа невозможно, например при сильном замерзании, время пребывания в такой воде не должно превышать трёх – пяти минут. В то же время молодым и здоровым людям, особенно обладателям жирной кожи, мытьё в горячей воде не вредит. Но в целом оптимальная, безопасная температура воды для ежедневного душа составляет 38–40 градусов, резюмировала врач.