Более 100 семей получили помощь благодаря проекту «Остров безграничных возможностей»

15:44, 31 октября 2026, ПАИ

103 семьи из Островского района получили материальную и психологическую помощь в ходе реализации проекта «Остров безграничных возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Ключевым итогом проекта стала организация постоянно действующего пункта выдачи благотворительной помощи. За всё время было передано более 1,3 тонны вещей: одежды, обуви, игрушек, продуктовых, гигиенических и канцелярских наборов. Пункт продолжает работу и после завершения проекта.

Кроме того, было проведено пять групповых встреч родителей с действующим психологом. Участники научились самоподдержке, выстраиванию личных границ и нахождению ресурсов для заботы о детях.

Также для детей с ОВЗ провели 15 творческих мастер-классов. Ребята мастерили открытки, рисовали и лепили, а также поучаствовали в качестве артистов в городских мероприятиях и почувствовали себя частью культурной жизни района.

Было проведено семь выездных мероприятий, включая поездки в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, экопарк «Зооград» и посещение новогодней ёлки и праздника в честь Дня защиты детей в областном центре.

При поддержке благотворителей, партнёров и волонтёров команда фонда не просто оказала материальную поддержку семьям, но и создала в муниципалитете устойчивое сообщество родителей и детей для взаимопомощи.