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Общество

В Пскове определили лучшего слушателя центра профессиональной подготовки регионального УМВД России

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области состоялся конкурс профессионального мастерства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • В Пскове определили лучшего слушателя Центра профессиональной подготовки регионального УМВД России
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове определили лучшего слушателя Центра профессиональной подготовки регионального УМВД России
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове определили лучшего слушателя Центра профессиональной подготовки регионального УМВД России
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове определили лучшего слушателя Центра профессиональной подготовки регионального УМВД России
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове определили лучшего слушателя Центра профессиональной подготовки регионального УМВД России
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове определили лучшего слушателя Центра профессиональной подготовки регионального УМВД России
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове определили лучшего слушателя Центра профессиональной подготовки регионального УМВД России
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В конкурсе приняли участие по три представителя учебных групп центра. Программа включала шесть этапов, проверяющих как теоретические знания, так и практические навыки будущих сотрудников органов внутренних дел: «Презентация своей специальности», «Огневая подготовка», «Физическая подготовка», «Первая помощь», «Защита от химической опасности» и «Решение практических задач».

Навыки участников оценивала судейская команда из аппарата Управления МВД России по Псковской области. По итогам конкурса были определены победители. Участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами. Фотография слушателя, занявшего первое место и получившего почётный статус «Лучший слушатель – 2026», будет помещена на Доске почёта в центре УМВД.

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