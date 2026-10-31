В Псковской области 1 ноября ожидается переменная облачность

16:11, 31 октября 2026, ПАИ

Переменная облачность и отсутствие существенных осадков прогнозируют в Псковской области 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть умеренный ветер северных направлений со скоростью 3–5 м/с. Ночью температура воздуха в области составит от –1 до +4 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

В Пскове ночью столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, днём – от +7 до +9 градусов. Ожидается низкое атмосферное давление.