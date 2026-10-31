Тихая охота продолжается: ​себежские грибники делятся фотографиями урожая

16:31, 31 октября 2026, ПАИ

Тихая охота продолжается в лесах Себежского района. Фотографиями богатого урожая поделились читатели газеты «Призыв», сообщили ПАИ в издании.



Фото: газета «Призыв» / читатели издания Надежда и Аркадий



Фото: газета «Призыв» / читатели издания Надежда и Аркадий



Фото: газета «Призыв» / читатели издания Надежда и Аркадий





Снимки грибов предоставили Надежда и Аркадий. На кадрах видно, что грибники собрали полные корзины. В комментариях подписчица Людмила Москаленко поинтересовалась, где растёт такая красота, и попросила подсказать, в каком лесу искать грибы.

Себежский район традиционно остаётся одним из самых урожайных мест Псковской области для любителей тихой охоты. В разное время здесь находили ризопогон, похожий на белый трюфель, ежовик коралловидный, который Елена Тарасова обнаружила на старом дереве, а также «чёрные лисички», оказавшиеся вороночником рожковидным.