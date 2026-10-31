Зоозащитники и полиция спасли истощённых собак с заброшенного участка в Гдовском районе

17:40, 31 октября 2026, ПАИ

Зоозащита, полицейские и местные власти изъяли собак с заброшенного участка в деревне Верхоляне-1 в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы сделали это! Каждый раз есть сомнения, получится или нет. Каждый раз есть активное сопротивление и набор эмоций, которые мешают. <...> Ещё шесть собак не умрут от голода медленной, мучительной смертью», – рассказали зоозощитники.

Активисты поблагодарили сотрудников Гдовского ОМВД за активное взаимодействие, главу Гдовского муниципального округа – за поддержку, главу территориального отдела «Гдов» – за участие в процессе изъятия животных, а также местных жителей деревни Верхоляни и волонтёров.

На данный момент все собаки находятся в приюте. У них диарея и стресс.

«Две небольшие собаки ещё в нормальной физической форме (привезены в деревню недавно), «старенькие», которые с весны, имеют крайнюю степень истощения», – рассказали зоозащитники и добавили, что все собаки женского пола.

Активисты также отметили, что сейчас ещё решается вопрос по поводу похожей ситуации с содержанием собак в Пыталовском районе.