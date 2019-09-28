Базу плательщиков ЖКХ хотят создать в России

11:01, 28 сентября 2019, ПАИ

В России планируют создать единую онлайн-базу, в которой будут содержаться персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги, пишет газета «Известия».

Отмечается, что в базу попадут паспортные данные, СНИЛС и ИНН. При этом управляющие компании, операторы по капремонту и сбору мусора в регионах смогут пользоваться новой системой бесплатно.

В настоящий момент у структур ЖКХ нет полной информации о жильцах. С 1 октября в России начнет действовать закон, который запрещает подачу исков в арбитражный суд без предоставления данных личных документов ответчика. По мнению экспертов, создание новой базы ликвидирует этот пробел законодательства и даст возможность подавать в суд на неплательщиков.

Создать единую систему персональных данных плательщиков коммунальных услуг планируется к апрелю 2020 года.