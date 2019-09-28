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Общество

Третий спецучасток ралли «Псков Ганзейский» пустили в дорожном режиме из-за аварии

Третий спецучасток ралли «Псков Ганзейский» пустили в дорожном режиме из-за аварии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель пресс-центра гонки Игорь Федотов.

По его словам, экипаж псковичей Кирилла Ксенофонтова и Ольги Стебиховой на Renault Logan попали в аварию. Гонщики не пострадали. На участке работает МЧС, поскольку требуется убрать автомобиль.

Также с гонки сошли ещё пять экипажей, в том числе псковичи Сергей Алексеев и Анжелика Соломеник, а автомобиль экипажа Борисенко/Блохин оказался в кювете. 

27 сентября в Пскове состоялось открытие финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». После этого был дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого проходила между площадями Ленина и Октябрьской. Ознакомиться с результатами гонки можно здесь>>>

Фотографии с гонки можно увидеть здесь>>>

 

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