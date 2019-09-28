Состав потребительской корзины изменится в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить переход на новую, более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Разработкой новой потребительской корзины займутся Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. Она должна будет включать базовый набор продуктов питания, «позволяющий сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения», говорится в поручении.
Планируется, что переход к новой потребительской корзине будет осуществлен в 2021 году.