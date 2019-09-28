Амфетамин и коноплю изъяли полицейские в Псковской области
В Псковской области полицейские изъяли более 21 грамма наркотиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В частности, 25 сентября в Пскове стражи порядка изъяли у 22-летнего безработного молодого человека 4,87 грамма амфетамина, что является крупным размером. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
А 18 сентября в Невеле в ходе обыска по уголовному делу в гараже возле дома на улице Подгорной у 40-летнего безработного местного жителя обнаружено и изъято 16,47 граммов конопли. По данному факту ведется следствие.