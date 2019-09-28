0
13:02
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
12:40
Умер народный артист СССР Марк Захаров
22:00
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
16:14
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
15:22
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
18:01
«Посадят меня за дело»: Виновный в гибели 6-летней псковички мотоциклист признал вину
16:13
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
Еще новости
Происшествия

Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая

На четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский» сразу несколько экипажей вылетели в кювет. На трассе работают две бригады скорой помощи, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Скорая помощь появилась на трассе после того, как экипажи №40 Новиков/Басманов и №47 Юферов/Гришин попали в аварию.

Кроме того, до этого со спецучастка сошёл экипаж №28 Девятых/Заварницын. Их машина оказалась в канаве. Автомобиль сильно поврежден со стороны штурмана. Экипаж не пострадал.

В канаву также попал автомобиль экипажа №7 Ржевкин/Шубкин, гонщики не пострадали. Помимо этого с трассы сошёл экипаж №22 Мещеряков/Игнатов. Передняя часть машины гонщиков изрядно повреждена.

27 сентября в Пскове состоялось открытие финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». После этого был дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого проходила между площадями Ленина и Октябрьской. Ознакомиться с результатами гонки можно здесь>>>

Фотографии с гонки можно увидеть здесь>>>

Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе 28 сентября. Третий спецучасток из-за аварии пустили в дорожном режиме. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Определись лидеры после первой секции ралли «Псков Ганзейский» Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая Третий спецучасток ралли «Псков Ганзейский» пустили в дорожном режиме из-за аварии Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе Опубликованы результаты спецучастка «Кубок княгини Ольги» Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019» Второе заседание «Ганзейского клуба» пройдёт в Пскове 17 октября Ралли «Псков Ганзейский»: Куда стоит отправиться зрителям Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове 27 сентября в связи проведением ралли ПсковГУ поможет коллегам из Нойса провести Ганзу
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
28 сентября 2019
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
Умер народный артист СССР Марк Захаров
28 сентября 2019
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
27 сентября 2019
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
27 сентября 2019
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
26 сентября 2019
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист принес публичные извинения
26 сентября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист принес публичные извинения
МЧС: В каждом третьем случае гибели на пожарах в Псковской области причиной возгорания оказывается неисправность печей
26 сентября 2019
МЧС: В каждом третьем случае гибели на пожарах в Псковской области причиной возгорания оказывается неисправность печей

Идет загрузка...