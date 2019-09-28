Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая

13:02, 28 сентября 2019, ПАИ

На четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский» сразу несколько экипажей вылетели в кювет. На трассе работают две бригады скорой помощи, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Скорая помощь появилась на трассе после того, как экипажи №40 Новиков/Басманов и №47 Юферов/Гришин попали в аварию.

Кроме того, до этого со спецучастка сошёл экипаж №28 Девятых/Заварницын. Их машина оказалась в канаве. Автомобиль сильно поврежден со стороны штурмана. Экипаж не пострадал.

В канаву также попал автомобиль экипажа №7 Ржевкин/Шубкин, гонщики не пострадали. Помимо этого с трассы сошёл экипаж №22 Мещеряков/Игнатов. Передняя часть машины гонщиков изрядно повреждена.

27 сентября в Пскове состоялось открытие финального этапа кубка России по ралли «Псков Ганзейский». После этого был дан старт первому скоростному участку «Кубок Княгини Ольги», трасса которого проходила между площадями Ленина и Октябрьской. Ознакомиться с результатами гонки можно здесь>>>

Фотографии с гонки можно увидеть здесь>>>

Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе 28 сентября. Третий спецучасток из-за аварии пустили в дорожном режиме.