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Общество

МЧС опроверг запрет курения на балконах

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара. В случае его возникновения из-за неосторожного курения, курильщик будет привлечен к административной ответственности. Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд.

С 1 октября вступают в силу изменения в правилах противопожарного режима. Нововведение предусматривает запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях в жилых домах, общежитиях и гостиницах.

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