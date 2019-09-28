МЧС опроверг запрет курения на балконах

16:18, 28 сентября 2019, ПАИ

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве пояснили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара. В случае его возникновения из-за неосторожного курения, курильщик будет привлечен к административной ответственности. Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд.

С 1 октября вступают в силу изменения в правилах противопожарного режима. Нововведение предусматривает запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях в жилых домах, общежитиях и гостиницах.