Житель Дновского района лишился водительского удостоверения за пьяное вождение

16:48, 28 сентября 2019, ПАИ

Дновский районного суд признал виновным местного жителя в повторной езде в пьяном виде (статья 264.1 УК РФ) и лишил его водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Дновского района.

Установлено, что 30 марта 2019 года на улице Урицкого в Дно водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21074. При этом ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление и был лишен права управления транспортом.

По решению суда житель Дновского района лишился водительского удостоверения на 2,5 года. Суд также назначил ему 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, на осужденного возложены дополнительные обязанности: на период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию один раз в месяц по дням, которые определит соответствующий специализированный государственный орган.