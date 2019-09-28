0
13:02
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
12:40
Умер народный артист СССР Марк Захаров
22:00
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
16:14
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
15:22
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
18:01
«Посадят меня за дело»: Виновный в гибели 6-летней псковички мотоциклист признал вину
16:13
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
Еще новости
Происшествия

Житель Дновского района лишился водительского удостоверения за пьяное вождение

Дновский районного суд признал виновным местного жителя в повторной езде в пьяном виде (статья 264.1 УК РФ) и лишил его водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Дновского района.

Установлено, что 30 марта 2019 года на улице Урицкого в Дно водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21074. При этом ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление и был лишен права управления транспортом.

По решению суда житель Дновского района лишился водительского удостоверения на 2,5 года. Суд также назначил ему 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, на осужденного возложены дополнительные обязанности: на период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, являться на регистрацию один раз в месяц по дням, которые определит соответствующий специализированный государственный орган.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
28 сентября 2019
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
Умер народный артист СССР Марк Захаров
28 сентября 2019
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
27 сентября 2019
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
27 сентября 2019
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
26 сентября 2019
Виновного в гибели 6-летней псковички мотоциклиста приговорили к 4 годам лишения свободы
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист принес публичные извинения
26 сентября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист принес публичные извинения
МЧС: В каждом третьем случае гибели на пожарах в Псковской области причиной возгорания оказывается неисправность печей
26 сентября 2019
МЧС: В каждом третьем случае гибели на пожарах в Псковской области причиной возгорания оказывается неисправность печей

Идет загрузка...