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Общество

Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский»

По предварительным данным, победу в финальном этапе кубка России по ралли «Псков Ганзейский» в зачёте «Абсолют» одержал экипаж Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева (Санкт-Петербург, Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации автомобильного спорта Псковской области. На второй строчке в «Абсолюте» – Павел Щербаков и Алексей Горюнов (Санкт-Петербург), на третьей – Артур Мурадян и Павел Челебаев (Жигулёвск, Москва).

В зачёте 2000Н первым к финишу пришел петербуржский экипаж в составе Степана Кондрашова и Алексея Башмакова, вторыми стали Роман Русских из Гатчины и Алексей Курносов из Санкт-Петербурга, третьими – петербуржец Михаил Алексеев и псковичка Юлия Пащинская.

В зачёте 1600Н первым финишировали Степан Демьянчук и Дмитрий Иванов (Санкт-Петербург), на втором месте – Андрей Коньков и Алексей Будашов (Москва), на третьим – Сергей Петров и Алексей Орлов (Санкт-Петербург).

В зачёте 1400Н в тройке лидеров оказались Павел Козлов и Юрий Куликов (Санкт-Петербург), Иван Горнов из Щеглово и петербуржец Кирилл Ясюков, а также спортсмены из Санкт-Петербурга Павел Туфрин и Илья Карпинский.

Спортсменам нужно было преодолеть по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов порядка 350 километров, из которых 103 – общая протяжённость скоростных участков.

Всего на участие в ралли заявились более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия). Порядка 25 экипажей выбыли из соревнований по техническим причинам.

Церемония награждения состоится в 21:00 в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» (Псков, Ленинградское шоссе, 5а).

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