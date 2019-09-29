0
09:49
«Счастливы в месте не столь отдаленном»: актрису Наталью Бочкареву задержали с кокаином в трусах (ВИДЕО)
19:08
Праздник «Воевода Шуйский» прошёл в Пскове
18:29
Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский»
17:46
ФОТОФАКТ: Северное сияние сняли в Псковской области
15:55
ФОТОФАКТ: Бобры валят дерево на берегу Псковы
15:49
Фестиваль «Воевода Шуйский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:40
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Еще новости
Общество

Полезные для здоровья сердца продукты назвали эксперты

Для сохранения здоровья сердца следует отказаться от употребления жирного мяса и есть больше рыбы, кураги, фасоли, орехов и сахар. Об этом говорится в исследовании Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

«Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», - отметили эксперты.

Кроме того, по словам специалистов, стоит есть больше продуктов с высоким содержанием калия и магния: курагу, фасоль, хлеб с отрубями и орехи.

В сутки необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов и ограничить себя в сладостях, кондитерских изделиях и газировках – это все очень калорийно.

Для сердца также полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты – несоленой скумбрии, семги, форели и лосося. При этом жирное мясо, сливки и жирный творог следует ограничить в своем рационе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Счастливы в месте не столь отдаленном»: актрису Наталью Бочкареву задержали с кокаином в трусах (ВИДЕО)
29 сентября 2019
«Счастливы в месте не столь отдаленном»: актрису Наталью Бочкареву задержали с кокаином в трусах (ВИДЕО)
Праздник «Воевода Шуйский» прошёл в Пскове
28 сентября 2019
Праздник «Воевода Шуйский» прошёл в Пскове
Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский»
28 сентября 2019
Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский»
ФОТОФАКТ: Северное сияние сняли в Псковской области
28 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Северное сияние сняли в Псковской области
ФОТОФАКТ: Бобры валят дерево на берегу Псковы
28 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Бобры валят дерево на берегу Псковы
Фестиваль «Воевода Шуйский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Фестиваль «Воевода Шуйский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Умер народный артист СССР Марк Захаров
28 сентября 2019
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень
28 сентября 2019
Праздник «Воевода Шуйский» стартует в Пскове в полдень

Идет загрузка...