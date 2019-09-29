Полезные для здоровья сердца продукты назвали эксперты

09:07, 29 сентября 2019, ПАИ

Для сохранения здоровья сердца следует отказаться от употребления жирного мяса и есть больше рыбы, кураги, фасоли, орехов и сахар. Об этом говорится в исследовании Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

«Сбалансированное питание – это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», - отметили эксперты.

Кроме того, по словам специалистов, стоит есть больше продуктов с высоким содержанием калия и магния: курагу, фасоль, хлеб с отрубями и орехи.

В сутки необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов и ограничить себя в сладостях, кондитерских изделиях и газировках – это все очень калорийно.

Для сердца также полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты – несоленой скумбрии, семги, форели и лосося. При этом жирное мясо, сливки и жирный творог следует ограничить в своем рационе.