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Общество

«Счастливы в месте не столь отдаленном»: актрису Наталью Бочкареву задержали с кокаином в трусах (ВИДЕО)

28 сентября в Москве задержали актрису Наталью Бочкареву, которая исполняла роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», она скрывала в трусах 0,69 граммов кокаина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актрису остановили на дороге сотрудники ДПС, им показалось, что Бочкарева находится в состоянии наркотического опьянения. «Да, кокаин в трусах», - ответила актриса на вопрос, провозит ли она запрещенные предметы и вещества. У автомобиля и при понятых она достала сверток с кокаином из трусов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Полицейские также провели в квартире Натальи Бочкаревой обыск, но ничего там не нашли.

Сама же актриса вечером того же дня опровергла информацию о своем задержании, «Скажу честно, узнала по телефонному звонку, что появилась в интернете такая информация. Это вранье, лукавство», — сказала она изданию «360».

Позже в Telegram-канале «112» появилось видео задержания Натальи Бочкаревой:

«Не знаю, достаточно ли это для шутки «Счастливы в месте не столь отдаленном?», - прокомментировали новость пользователи Twitter.

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