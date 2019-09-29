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Общество

Выставка «Свято-Успенский Святогорский монастырь в искусстве XIX—ХХI веков» откроется 29 сентября в «Михайловском»

Л.С. Хижинский. Пушкинские Горы. Ксилография. 1936. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

29 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроется выставка «Свято-Успенский Святогорский монастырь в искусстве XIX—ХХI веков». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

В экспозицию, размещённую в музейном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), вошло более 60 произведений живописи и графики. В частности, по словам Лидии Токаревой, посетители смогут увидеть наиболее известное, достоверное и подробное изображение знаменитой обители на пушкинское время — литографию 1838 года, выполненную П. А. Александровым по рисунку псковского землемера И. С. Иванова из альбома «Галерея видов города Пскова и его окрестностей». Кроме того, изображение монастыря до Великой Отечественной войны можно будет представить по работам Б. В. Щербакова, К. Е. Максимова, В. Н. Колпаковской, Г. Г. Архиереева и ряда других художников. В экспозиции также представлены недавние работы, созданные в 2011-2017 годах.

Новая выставка в «Михайловском» приурочена к 450-летию монастыря. Со времени своего основания в 1569 году, по указу царя Ивана Грозного, и до наших дней эта обитель остаётся одной из самых почитаемых на Руси, отметила Лидия Токарева. «Для всякого образованного человека Святогорский монастырь — особое место на земле ещё и потому, что с ним тесно связаны жизнь и творчество А. С. Пушкина», - добавила она.

Л.А. Соколов. Пластина фарфоровая «Святогорский монастырь». 1990. Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Планируется, что выставка «Свято-Успенский Святогорский монастырь в искусстве XIX—ХХI веков» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Пушкинских Горах до конца года.

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