Назван лучший смартфон года

11:01, 29 сентября 2019, ПАИ

Самым лучшим смартфоном 2019 года был признал OnePlus 7T. Как пишет Lenta.ru, рейтинг гаджетов составило издание Business Insider.

По мнению экспертов, у OnePlus 7T красивый дизайн, отличная камера, телефон обладает хорошей автономностью. На второй строчке – недавняя новинка Apple - iPhone 11. Составители рейтинга отнесли к плюсам отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру. Третье место занял смартфон OnePlus 7 с приставкой Pro, который отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица, пишет издание.

В десятку лучших телефонов года также вошли: Pixel 3a и Pixel 3a XL, а также OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

При составлении рейтинга учитывалось соотношение цены и функционала устройств.