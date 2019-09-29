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Общество

Новый документ для приема на работу появился в России

В России вступило в силу постановление правления Пенсионного фонда об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Как сообщает РИА Новости, теперь вместо карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работодателю нужно предъявить электронный документ – уведомление из ПФР.

В документе указаны те же данные, что и в СНИЛС: страховой номер лицевого счета (11 цифр), фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета. Каждый такой документ защищен электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

Получить уведомление можно в территориальном органе ПФР, в многофункциональных центрах (МФЦ), а также через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

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