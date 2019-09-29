Появился первый трейлер мини-сериала ВВС «Война миров»

15:05, 29 сентября 2019, ПАИ

На YouTube-канале ВВС появился первый трейлер мини-сериала «Война миров», основанный на одноименном романе английского писателя Герберта Уэллса.

В центре сюжета - Джордж (Рейф Сполл) и Эми (Элеонор Томлинсон), которые бросают вызов обществу и условностям и хотят начать совместную жизнь. Среди персонажей также есть брат Джорджа, Фредерик (Руперт Грейвс), и астроном и учёный Огилви (Роберт Карлайл).

Драматический мини-сериал режиссера Крэйга Вивейроса и сценариста Питера Харнесса («Доктор Кто»), состоящий всего из трёх эпизодов, рассказывает о нарастающем ужасе, последовавшим за вторжением инопланетян на Землю.

Выход сериала состоится уже этой осенью.