Михаил Ведерников поздравил машиностроителей Псковской области с профессиональным праздником

15:16, 29 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В своем поздравлении глава региона отметил, что машиностроение в Псковской области выпускает треть всей промышленной продукции региона, тем самым «прочно удерживает звание одной из наших системообразующих отраслей».

По словам Михаила Ведерникова, предприятия Псковской области прошли через многолетнюю «череду сложностей, изменений в экономике, становления рынка». При этом глава региона подчеркнул, что сегодня машиностроение усилиями сотрудников и ветеранов отрасли смогло выйти на путь развития и с каждым годом восстанавливает утерянные позиции.

«С 2015 года наши промышленники показывают темп роста в 3 раза выше среднероссийского. Министерство промышленности неоднократно отмечало успехи нашего электротехнического кластера, ОЭЗ «Моглино» поддерживают на уровне Правительства, Псковский электромашиностроительный завод также удерживает хорошую динамику», - добавил губернатор.

Он также отметил, что администрация Псковской области приложит все усилия, чтобы эта тенденция сохранялась, и «усилия машиностроителей по-прежнему оставались важнейшими в деле развития нашей земли».

«Искренне желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и достижений!», - заключил Михаил Ведерников.