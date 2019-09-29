Продукты попыталась украсть псковичка из магазина на улице Труда

16:19, 29 сентября 2019, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая украла продукты из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошел 28 сентября. Около 15:40 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазине на улице Труда совершена кража. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 33-летнюю местную жительницу, которая взяла с витрины продукты питания на сумму более 700 рублей и попыталась скрыться, не расплатившись за товар.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.