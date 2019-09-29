Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области

16:53, 29 сентября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Александра Котова, предприятия машиностроительного комплекса вносят значительный вклад в укрепление экономического потенциала Псковской области. «С советских времён эта отрасль региональной экономики активно развивалась и была важнейшей составной частью отечественной индустрии машиностроения», - отметил он.

«Интеллектуальный, производственный и кадровый потенциал машиностроительных предприятий области не просто сохранил то, что было создано предшественниками, но и позволил придать производству современный импульс развития с учётом богатых производственных традиций. Сегодня в отрасли внедряются передовые российские и мировые производственные технологии, используется современное оборудование, расширяется ассортимент продукции, повышается её качество», - заявил в своем поздравлении Александр Котов.

Председатель Псковского облсобрания убежден, что профессионализм и трудолюбие машиностроителей Псковской области будет «залогом дальнейшего динамичного развития производственного комплекса».