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Общество

Раскрыта загадка плачущей «кристаллами» армянки

Геммолог Ольга Радионова определила, какими «кристаллами» плачет девушка из Армении, сообщает канал НТВ.

Журналисты собрали камни, которые выпадают из глаз 22-летней армянки Сатеник Каразян, и позже направили на экспертизу. Специалист отметил, что плотность и изломы элементов указывают на то, что это не кристаллы.

«Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория», - заявила Ольга Радионова.

Ранее сообщалось, что у Сатеник Каразян выявили редкую и загадочную болезнь – в ее глазах вместо слез образуются кристаллы. Тогда девушке не смогли поставить точный диагноз, некоторые из медиков обвинили ее в обмане.

Родственники девушки рассказали, что на лечение за границей у семьи нет средств: супруг девушки страдает от инвалидности I  группы, родители мужа — пенсионеры, мать девушки растила ее и еще четверых детей одна.

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