Самую мощную российскую противокорабельную ракету назвал адмирал

17:31, 29 сентября 2019, ПАИ

Бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев считает, что российская крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее, чем «Гранит», которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Владимира Валуева, у «Гранита» скорость меньше, чем у ракет нового поколения «Калибра», их действительно выпускают по надводным кораблям и авианосцам.

«Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар "Гранитом" наносится по авианосцу. Ракеты "Калибр" лучше, а "Гранит" — это вчерашний день», - заявил Владимир Валуев.

«Калибр» - более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», - добавил он.