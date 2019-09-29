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Общество

Самую мощную российскую противокорабельную ракету назвал адмирал

Бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев считает, что российская крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее, чем «Гранит», которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Владимира Валуева, у «Гранита» скорость меньше, чем у ракет нового поколения «Калибра», их действительно выпускают по надводным кораблям и авианосцам.

«Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар "Гранитом" наносится по авианосцу. Ракеты "Калибр" лучше, а "Гранит" — это вчерашний день», - заявил Владимир Валуев.

«Калибр» - более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», - добавил он.

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