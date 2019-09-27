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Экономика

Рост цен на молочную продукцию прогнозируют эксперты в ноябре

Эксперты прогнозируют рост цен на молочную продукцию в ноябре, пишет газета «Известия». 

 В комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты заявили о возможном увеличении стоимости молочных товаров на 10%. Это связано с запуском заключительного этапа ветеринарной сертификации в конце осени, а также экспериментом по маркировке продукции в торговых сетях и на производстве. Такой контроль товаров влечёт дополнительные траты для бизнеса.

В Ассоциации компаний розничной торговли также ожидают роста цен. Организация предложила правительству перенести старт электронной ветеринарной сертификации молочной продукции, так как аналитики не видят в ней практического смысла.

В эксперименте по маркировке принимают участие более 30 производителей. Однако маркированные товары пока что не поступали в торговые точки федеральных сетей.

В пресс-службе Россельхознадзора не согласились, что запуск третьего этапа ветеринарной сертификации может привести к росту цен, так как первый и второй, наоборот, показал снижение себестоимости производства продукции. 

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