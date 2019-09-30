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Общество

Повышение акцизов на вина ожидается с 2020 года в России

С 2020 года в России повысятся акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, согласно закону, в 2020 году акциз на виноградные и фруктовые вина составит 31 рубль за литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акцизы на шампанское будут стоить 40 рублей за литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Кроме того, закон предполагает, что к подакцизным товарам также относится виноматериалы (кроме продуктов-дистилляторов) виноград для производства вина и шампанского, ликерного вина и алкоголя.

Документ также предусматривает налоговые вычеты для производителей подобных напитков. Получить такие вычеты можно только при условии правильного использования подакцизного сырья.

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