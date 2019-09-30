358 кустов конопли уничтожили в Опочецком районе

09:40, 30 сентября 2019, ПАИ

В Опочецком районе полицейские, добровольцы из военно-патриотического клуба «Беркут» и специалист по работе с детьми и молодежью Светлана Григорьева в рамках операции «Мак-2019» обнаружили два участка дикорастущей конопли.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на участках росли 358 кустов конопли, которые были изъяты и уничтожены.

В пресс-службе УМВД отметили, что это не первый случай выявления в Псковской области фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также дикорастущих посевов конопли и мака.