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Общество

358 кустов конопли уничтожили в Опочецком районе

В Опочецком районе полицейские, добровольцы из военно-патриотического клуба «Беркут» и специалист по работе с детьми и молодежью Светлана Григорьева в рамках операции «Мак-2019» обнаружили два участка дикорастущей конопли.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на участках росли 358 кустов конопли, которые были изъяты и уничтожены.

В пресс-службе УМВД отметили, что это не первый случай выявления в Псковской области фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также дикорастущих посевов конопли и мака.

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