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Общество

Рваные раны головы получил пассажир попавшего в ДТП в Стругокрасненском районе автомобиля

60-летний пассажир автомашины ВАЗ пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 августа около 15:30 в районе деревне Хредино Стругокрасненского района автомобиль Renault под управлением 30-летнего водителя, столкнулся с автомашиной ВАЗ, за рулём которой находился 53-летний мужчина. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля. Мужчину госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами головы.

По факту ДТП проводится проверка, причины аварии устанавливаются. Отмечается, что оба водителя были трезвыми.

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