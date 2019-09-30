Рваные раны головы получил пассажир попавшего в ДТП в Стругокрасненском районе автомобиля

10:22, 30 сентября 2019, ПАИ

60-летний пассажир автомашины ВАЗ пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

28 августа около 15:30 в районе деревне Хредино Стругокрасненского района автомобиль Renault под управлением 30-летнего водителя, столкнулся с автомашиной ВАЗ, за рулём которой находился 53-летний мужчина. В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля. Мужчину госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами головы.

По факту ДТП проводится проверка, причины аварии устанавливаются. Отмечается, что оба водителя были трезвыми.