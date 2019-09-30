Квест и концерт пройдут в рамках волонтерского фестиваля в псковском зооприюте «Лесопилка»

11:05, 30 сентября 2019, ПАИ

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Концерт, художественный мастер-класс и квест запланированы в рамках волонтёрского фестиваля, который пройдёт в приюте для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове 5 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Мастер-класс по рисованию животных пастелью проведёт преподаватель творческой студии «Полосатый кот» художник Евгения Русакова. Квест по территории «Лесопилки» поможет в игровой форме узнать о приюте, его истории питомцах. Количество мест на участие в квесте ограничено, записаться можно ЗДЕСЬ. Также состоятся флешмоб-зарядка, конкурсы, чаепитие и лекторий.

Ежегодный День открытых дверей в приюте стартует в 12:00. В этом году решено устроить волонтёрский фестиваль, так как именно благодаря добровольцам подопечные «Лесопилки» могут жить сытой и счастливой жизнью. В рамках фестиваля волонтеры проведут экскурсии по «Лесопилке», будут встречать гостей, наводить порядок на территории и поддерживать чистоту за праздничным столом, помогать в проведении конкурсов и украшении территории.

Репортаж с предыдущего Дня открытых дверей в приюте «Лесопилка» ТУТ.