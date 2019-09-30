0
15:32
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
15:21
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
12:52
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
12:17
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
11:59
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
10:53
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
09:46
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Еще новости
Общество

Квест и концерт пройдут в рамках волонтерского фестиваля в псковском зооприюте «Лесопилка»

Концерт, художественный мастер-класс и квест запланированы в рамках волонтёрского фестиваля, который пройдёт в приюте для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове 5 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Мастер-класс по рисованию животных пастелью проведёт преподаватель творческой студии «Полосатый кот» художник Евгения Русакова. Квест по территории «Лесопилки» поможет в игровой форме узнать о приюте, его истории питомцах. Количество мест на участие в квесте ограничено, записаться можно ЗДЕСЬ. Также состоятся флешмоб-зарядка, конкурсы, чаепитие и лекторий.

Ежегодный День открытых дверей в приюте стартует в 12:00. В этом году решено устроить волонтёрский фестиваль, так как именно благодаря добровольцам подопечные «Лесопилки» могут жить сытой и счастливой жизнью. В рамках фестиваля волонтеры проведут экскурсии по «Лесопилке», будут встречать гостей, наводить порядок на территории и поддерживать чистоту за праздничным столом, помогать в проведении конкурсов и украшении территории.

Репортаж с предыдущего Дня открытых дверей в приюте «Лесопилка» ТУТ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
30 сентября 2019
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
30 сентября 2019
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
30 сентября 2019
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
30 сентября 2019
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
30 сентября 2019
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
30 сентября 2019
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области
29 сентября 2019
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области

Идет загрузка...