Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле

10:53, 30 сентября 2019, ПАИ

В Невеле идут работы по подключению к газу трех блочно-модульных котельных, они будут отапливать несколько жилых домов и соцобъектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам главы района Олега Майорова, за счет ПАО «Газпром» строятся распределительные газопроводы, общая протяженность которых составит около 6 километров. Строительство планируется закончить к концу года, а весной будущего – котельные запустят.

Новые теплоэнергетические объекты в Невеле заменят угольные, что позволит обеспечить надежное функционирование систем теплоснабжения, стабильную подачу тепла к 8-ми многоквартирным жилым домам (всего около 150 квартир) и ряду социальных объектов: Невельской межрайонной больнице, Невельской специальной общеобразовательной школе открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением.

В Псковской области газификация и модернизация теплоэнергетического комплекса идет в рамках договоренностей, достигнутых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством ПАО «Газпром» и АО «Газпром теплоэнерго».

В июне Михаил Ведерников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер пересмотрели план реструктуризации долгов Псковской области перед Газпромом и подписали план по газификации региона на текущий год.

Также в этом году муниципальные власти решили вопрос подключения к газу 50-ти домов на улицах Кирова и Горького в Невеле.