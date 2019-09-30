0
15:32
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
15:21
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
12:52
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
12:17
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
11:59
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
10:53
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
09:46
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Еще новости
Общество

Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле

В Невеле идут работы по подключению к газу трех блочно-модульных котельных, они будут отапливать несколько жилых домов и соцобъектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам главы района Олега Майорова, за счет ПАО «Газпром» строятся распределительные газопроводы, общая протяженность которых составит около 6 километров. Строительство планируется закончить к концу года, а весной будущего – котельные запустят.

Новые теплоэнергетические объекты в Невеле заменят угольные, что позволит обеспечить надежное функционирование систем теплоснабжения, стабильную подачу тепла к 8-ми многоквартирным жилым домам (всего около 150 квартир) и ряду социальных объектов: Невельской межрайонной больнице, Невельской специальной общеобразовательной школе открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением.

В Псковской области газификация и модернизация теплоэнергетического комплекса идет в рамках договоренностей, достигнутых губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством ПАО «Газпром» и АО «Газпром теплоэнерго».

В июне Михаил Ведерников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер пересмотрели план реструктуризации долгов Псковской области перед Газпромом и подписали план по газификации региона на текущий год.

Также в этом году муниципальные власти решили вопрос подключения к газу 50-ти домов на улицах Кирова и Горького в Невеле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
30 сентября 2019
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
30 сентября 2019
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
30 сентября 2019
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
30 сентября 2019
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
30 сентября 2019
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
30 сентября 2019
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области
29 сентября 2019
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области

Идет загрузка...