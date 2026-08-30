С сентября часть пенсионеров будет получать больше: кому положена прибавка

18:21, 30 августа 2026, ПАИ

С 1 сентября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Изменения затронут в том числе граждан, достигших 80-летнего возраста, людей с инвалидностью, работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий, сообщает «Российская газета».

Прибавка после 80 лет

Пенсионерам, которым в августе исполнилось 80 лет, с сентября увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии. Она вырастет с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Кроме того, пенсионеру будет назначена ежемесячная надбавка за уход – 1413,86 рубля.

При этом если повышенная выплата уже была назначена гражданину по инвалидности, повторно удваивать её после достижения 80 лет не будут.

Увеличение выплат для людей с инвалидностью

Если в августе 2026 года гражданину впервые установили I группу инвалидности, фиксированную выплату к страховой пенсии удвоят. Такое повышение производится один раз.

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

В августе Социальный фонд провёл перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Повышенные выплаты начнут поступать уже с сентября.

Размер прибавки зависит от заработка, стажа и количества пенсионных коэффициентов. При перерасчёте учитывается не более трёх коэффициентов. Стоимость одного в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц.

Доплата за нетрудоспособных иждивенцев

Пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи, также могут получить увеличение фиксированной выплаты. Речь, в частности, идёт о детях до 18 лет и студентам очной формы обучения до 23 лет.

За одного иждивенца доплата составит 3194,9 рубля, за двух – 6389,8 рубля, за трёх — 9584,7 рубля.

Вырастут накопительные пенсии

С сентября увеличатся выплаты получателям накопительных пенсий. Перерасчёт провели с 1 августа по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год.

По приведённым данным, накопительные пенсии увеличатся на 17,3 %, срочные пенсионные выплаты – на 19,3 %.

Доплаты за северный и сельский стаж

Дополнительные выплаты предусмотрены и для пенсионеров с определённым стажем работы.

За 15 лет работы в районах Крайнего Севера фиксированная выплата может быть увеличена на 4792,35 рубля, а за 20 лет работы в местностях, приравненных к Крайнему Северу, – на 2875,41 рубля.

Для пенсионеров, отработавших 30 лет в сельском хозяйстве, предусмотрена прибавка 2396,17 рубля.

Кроме того, осенью будут пересмотрены ежемесячные доплаты бывшим лётчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Их размер зависит от стажа, заработка и суммы дополнительных взносов.

Кто может получать две пенсии одновременно

В 2026 году право одновременно на две пенсии имеют шесть категорий граждан. В их числе получившие инвалидность вследствие военной травмы, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, после выхода на пенсию продолжившие работать в гражданских организациях, космонавты и работники лётно-испытательного состава.

Также две пенсии могут получать некоторые члены семей погибших военнослужащих, федеральные государственные гражданские служащие, участники Великой Отечественной войны и граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда».

Для назначения страховой пенсии по старости в качестве второй необходимо достичь установленного пенсионного возраста – 64 лет для мужчин и 59 лет для женщин, иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

При назначении второй пенсии фиксированная выплата не учитывается, однако сама страховая пенсия подлежит всем предусмотренным индексациям.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России вырастут страховые пенсии.