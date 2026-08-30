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Презентация Дновского округа стала финалом выставки «Россия начинается здесь»

Дновский муниципальный округ завершил финальный день выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Дновский округ
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Дно – город, рождённый железной дорогой. На рубеже XIX–XX веков здесь пересеклись магистрали Бологое – Псков и Петербург – Витебск, появились паровозное депо и посёлок. Но в историю Дно вошло как место, где решилась судьба империи.

Главная страница истории станции Дно связана с 1917 годом, когда здесь был задержан поезд императора Николая II – тот самый, в котором он подписал отречение от престола. Памятный паровоз на вокзале напоминает об этом поворотном моменте. Местные железнодорожники блокировали путь царскому составу – и страна пошла по другому пути.

«А в кубе № 6 – работы мастеров, гостеприимство и память о тех, кто освобождал эту землю в 1944 году. Приходите: Дновский край встречает гостей!» – призвали в ТКД.

Ранее сообщалось, что Пушкиногорский округ открыл финальный день выставки «Россия начинается здесь», далее выступили представители Пыталовского, Себежского и Великолукского округов.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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Презентация Дновского округа стала финалом выставки «Россия начинается здесь»

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