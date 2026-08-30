Каждый третий родитель планирует взять выходной 1 Сентября

17:52, 30 августа 2026, ПАИ

Взять выходной день, отгул или отпуск в честь 1 Сентября планируют 33 % работающих родителей школьников, посетить праздник собирается 61 %, следует из исследования SuperJob для РИА Новости.

​Выходной день во вторник запланировали 36 % матерей и 31 % отцов. Ещё 28 % рассчитывают отпроситься на полдня. Всего побывать на торжественной части намерен 61 % работающих родителей, показал опрос 1 600 респондентов.

Официальный выходной 1 Сентября родителям и опекунам школьников предоставляют 15 % компаний, ещё 19 % отпускают сотрудников по устной договорённости. Большинство работодателей послаблений в этот день никому не делает.

Напомним, что 1 Сентября в Финском парке Пскова состоится насыщенное мероприятие для учащихся 9–11-х классов и студентов «Время открытий».