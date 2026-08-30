Заплыв на сапах стартовал у моста с ленточками в Великих Луках

18:10, 30 августа 2026, ПАИ

Заплыв на сапах стартовал у моста с ленточками в Великих Луках, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Победителей заплыва ждут награды и памятные призы. А в 18:30 перед зрителями выступит псковская кавер-группа Radio Band.

Мероприятие проводится по программе комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Напомним, третий ежегодный фестиваль сапсёрфинга «Псков САП Фест» собрал около 300 участников на набережной Великой.