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Культура

Псковский ансамбль «Русские узоры» представит регион на всероссийском конкурсе танца в Калининграде

Псковский народный самодеятельный коллектив «Театр танца «Русские узоры» отправится всероссийский фестиваль «Янтарный хоровод», который состоится в Калининграде в ноябре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ансамбле.

В 2021 году «Русские узоры» отметят свое 50-летие. Сейчас в коллективе насчитывается порядка 500 участников. Среди них есть профессиональные педагоги и балетмейстеры, которые развивают у детей бережное отношение к культуре и истории Пскова, сохранению народных традиций.

За время своего существования ансамбль неоднократно становился победителем всероссийских и международных конкурсов. В 2019 году «Русские узоры» представили регион на молодежных Дельфийских играх. В ноябре 2018 года ансамбль стал лауреатом I и II степени Кубка СЗФО по народным танцам.

Большую часть расходов на поездку ансамбля в Калининград взял на себя заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, который давно помогает коллективу. «Если бы не было его помощи, то эта поездка бы не состоялась. И не состоялась бы поездка в Ростов-на-Дону на Дельфийские игры. Это человек, без которого ансамбль «Русские узоры» существовать не может», - рассказала художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля Ирина Казимир.

Всероссийский открытый фестиваль танца «Янтарный хоровод» имени заслуженного работника культуры РФ, балетмейстера Е. В. Смирнова проходит каждый год в Калининградской области. Фестиваль считается серьезной школой балетмейстерского и исполнительского мастерства для всех танцоров и хореографов. Мероприятие собирает десятки тысяч участников и сотни тысяч зрителей.

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