Электронные водительские права введут в России

11:30, 30 сентября 2019, ПАИ

В скором времени в России будут введены электронные права. Их можно будет предъявлять со своего смартфона, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

По его словам, в настоящий момент в ведомстве разрабатывается система электронных водительских прав. Они станут альтернативой обычным удостоверениям.

Точных сроков по внедрению электронных водительских прав глава ГИБДД не назвал. Он отметил, что сейчас прорабатывается необходимая для их внедрения нормативно-правовая база.

Также Михаил Черников рассказал, что ГИБДД предлагает выдавать медицинские справки для получения и переоформления прав после прохождения диспансеризации в рамках нацпроекта «Здоровье».