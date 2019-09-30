0
15:32
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
15:21
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
12:52
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
12:17
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
11:59
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
10:53
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
09:46
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Еще новости
Общество

Электронные водительские права введут в России

В скором времени в России будут введены электронные права. Их можно будет предъявлять со своего смартфона, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

По его словам, в настоящий момент в ведомстве разрабатывается система электронных водительских прав. Они станут альтернативой обычным удостоверениям.

Точных сроков по внедрению электронных водительских прав глава ГИБДД не назвал. Он отметил, что сейчас прорабатывается необходимая для их внедрения нормативно-правовая база.

Также Михаил Черников рассказал, что ГИБДД предлагает выдавать медицинские справки для получения и переоформления прав после прохождения диспансеризации в рамках нацпроекта «Здоровье».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
30 сентября 2019
На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
30 сентября 2019
Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
30 сентября 2019
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
30 сентября 2019
Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
30 сентября 2019
Три блочно-модульных газовых котельных готовятся к запуску в Невеле
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
30 сентября 2019
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области
29 сентября 2019
Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса помогают укреплять экономический потенциал Псковской области

Идет загрузка...