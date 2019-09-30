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Общество

Первый снег ожидается в Псковской области 4 октября

Тёплая погода в Псковской области продлится до 4 октября, в этот день местами прогнозируют выпадение мокрого снега. Об этом Псковском агентству информации сообщила начальник псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Максимальные дневные температуры с 20 сентября по 3 октября составят от +12 до +13 градусов, будет дуть южный и юго-западный ветер. «Возможны небольшие осадки в виде дождя, но, преимущественно, погода будет солнечной», - уточнила Тала Нещадимова. Ночные температуры тоже будут высокими для этого времени года - от +3 до +8 градусов.

По словам Талы Нещадимовой, в пятницу характер погоды изменится: ожидается северный ветер, возможны непродолжительные осадки в виде дождя и мокрого снега в отдельных районах.

В конце недели осадки не прогнозируются, погода будет солнечной, но холодной. Максимальные дневные температуры не превысят +7… +8 градусов, ночью похолодает до 0…+3.

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