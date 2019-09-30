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Общество

До 60 обращений граждан ежедневно обрабатывают псковские администраторы программы «Инцидент менеджмент»

В Псковской области специалисты программы мониторинга «Инцидент менеджмента» обрабатывают от 30 до 60 обращений, которые жители региона оставляют в социальных сетях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в основном, жителей волнуют вопросы благоустройства дворов и общественных пространств, состояния дорог, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства региона.

По словам специалистов, реже всего жители пишут в социальных сетях летом, осенью же число жалоб увеличивается.

В качестве примера эксперты программы приводят старт отопительного сезона: после многочисленных жалоб граждан в соцсетях на холод в квартирах и домах губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил начать отопительный сезон раньше запланированной даты.

Программа мониторинга «Инцидент менеджмент» функционирует круглосуточно и анализирует информацию в основных социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Отбираются самые негативные сообщения и жалобы за сутки, в течение 24 часов заявитель должен получить ответ. С начала 2019 года было решено более 2 тысяч вопросов и проблем.

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