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Общество

Температура выше нормы ожидается в октябре в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в октябре ожидается на 1-1,5°С выше нормы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 90-140% от нормы. В первой половине октября преобладающие ночные температуры воздуха будут в пределах от +3°С до +8°С, с понижением в отдельные ночи до -1°С и +4°С, а дневные температуры в этот период прогнозируются +8°С до +13°С.

Во второй половине октября ожидается существенное понижение температуры. Так, ночью по прогнозам будет от 0°С до +5°С, в отдельные ночи возможно понижение до 0°С и -3°С, а дневные температуры - от +5°С до +10°С, в конце месяца - с понижением до +2°С и +7°С.

В отдельные дни октября возможно усиление ветра до 15-18 м/сек. Уровни воды в реках и Псковско-Чудском озере прогнозируются ниже нормы для данного периода.

Начальник псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, что 4 октября в Псковской области ожидается выпадение первых осадков в виде мокрого снега.

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