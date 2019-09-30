ГИБДД хочет разрешить будущим водителям оспаривать результаты экзаменов

14:06, 30 сентября 2019, ПАИ

Госавтоинспекция хочет предоставить россиянам возможность оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Соответствующий проект закона внесён на рассмотрение в Правительство РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

По его словам, проект постановления вводит механизм аннулирования отрицательных оценок. Такая возможность появится, если экзаменатор совершил неправомерные действия во время испытаний.

Михаил Черников отметил, что данное нововведение должно повысить качество оценки навыков и умений, которые будущие водители приобретают в процессе обучения в автошколе.