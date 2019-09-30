Пассажир обворовал таксиста в Великих Луках

13:55, 30 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках сотрудники полиции нашли гражданина, подозреваемого в краже планшета у водителя такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Планшетный компьютер, принадлежащий 33-летнему водителю, был похищен из салона такси вечером 27 сентября по ходу следования с улицы Малышева в Великолукский район. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в совершении данной кражи, им оказался безработный, ранее судимый 24-летний житель Великолукского района. Он дал признательные показания. Похищенный планшет изъят. Проводится проверка.