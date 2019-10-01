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Общество

Александр Котов: Моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении

Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём пожилого человека, который празднуется 1 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Обязанность государства и моральный долг каждого человека – заботиться о старшем поколении, ведь от отношения к пожилым людям, от качества их жизни зависит развитие общества, а значит и наше будущее», — подчеркнул Александр Котов.

«Вы - наши учителя и наставники, — отметил председатель областного Собрания в обращении к пожилому поколению. — Пережив много трудностей, отдав свои силу на благо страны и общества, вы обрели бесценный жизненный опыт и мудрость».

По его словам, пожилые жители региона своим примером, советом, а иногда и просто вовремя сказанным словом поддержки помогают уверенно идти по жизни, приобретать новые знания и умения, становиться лучше и добрее. «Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, активного долголетия и радости жизни!» — добавил Александр Котов.

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