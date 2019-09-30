За убийство знакомого житель Гдовского района проведет в тюрьме 8 лет

15:04, 30 сентября 2019, ПАИ

34-летний житель Гдовского района приговорен к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В 2018 году в период времени с 15:00 20 марта по 16:20 21 марта подсудимый распивал спиртные напитки вместе со своим товарищем. Между ними возникла ссора, которая переросла в потасовку, и мужчина складным ножом нанес потерпевшему, лежащему на земле, не менее двух ударов в шею. От полученных травм пострадавший скончался.

Преступление было совершено на городском кладбище. Орудие убийства мужчина выбросил в реку Гдовку.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.