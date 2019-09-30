Хранившему почти 30 лет винтовку гдовичу ограничили свободу
Жителя Гдовского района приговорили к ограничению свободы сроком на 6 месяцев за незаконное хранение оружия, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.
В 1990 году мужчина нашел среди мусора винтовку и оставил её для личного пользования, не сообщив органам власти о наличии у него незаконно хранящегося огнестрельного оружия. 24 июля 2019 года в ходе проведения оперативного розыскного мероприятия он выдал оружие сотрудникам ОМВД России по Гдовскому району. Установлено, что винтовка пригодна к стрельбе, её основные части изготовлены заводским способом.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Приговор суда вступил в законную силу.