Человек пострадал при пожаре в Псковском районе
Пожар в жилом доме произошёл в деревне Кутузово Псковского района 30 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 45-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
На месте работали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.
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