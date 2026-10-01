Человек пострадал при пожаре в Псковском районе

09:40, 01 октября 2026, ПАИ

Пожар в жилом доме произошёл в деревне Кутузово Псковского района 30 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 45-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

На месте работали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.