Уголовное дело завели на жителя Пыталовского района за подделку водительских прав

10:24, 30 сентября 2026, ПАИ

Житель Пыталовского района попался на подделке водительского удостоверения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во время проверки документов у 40‑летнего местного жителя выявили признаки подделки предъявленного им водительского удостоверения. Документ был изъят для проведения экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.